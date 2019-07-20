США не будут участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане в начале августа

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Фото © Fickr / Alan Levine

США не будут принимать участия в переговорах по Сирии, которые пройдут в начале августа в Нур-Султане. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепа.

США подчёркивают, что ООН, и только ООН, является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединённые Штаты не будут участвовать ни в какой форме, — заявил собеседник агентства.

В Госдепе также заявили, что единственным форматом, который заслуживает внимания в данной проблеме, является женевский.

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