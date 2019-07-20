Наркобарона Коротышку доставили в тюрьму самого строгого режима

Заключённым данного заведения запрещены практически любые контакты с внешним миром.

Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка доставили в тюрьму максимально строгого в США режима в штате Колорадо. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном бюро тюрем США.

Сейчас Коротышка находится под стражей в тюрьме "Флоренс". Отметим, что именно в ней отбывают наказания те, кого признали виновными в преступлениях, связанных с терроризмом. В частности, там содержат Джохара Царнаева, которого приговорили к смертной казни за организацию теракта во время Бостонского марафона в 2013 году.

Заключённым данного заведения запрещены практически любые контакты с внешним миром, покинуть свою камеру они могут лишь в наручниках и кандалах.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и дополнительным 30 годам.