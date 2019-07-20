В Киеве задержали мужчину с гранатой у здания Рады

Правоохранительные органы задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области, у которого в ходе проверки обнаружили гранату и запал. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве.

— Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции увидели мужчину, который подозрительно себя вёл. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации правоохранителей, опасный предмет отправлен на экспертизу. Мужчину доставили на допрос в отделение полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов также отмечает, что житель Полтавской области находится в розыске за дезертирство. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.