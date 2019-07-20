Эдди Мерфи решил вернуться в жанр стендап-комедии

Американский актёр и комик Эдди Мерфи заявил о готовности вернуться на стендап-сцену. О своём намерении он сообщил юмористу Джерри Сайнфелду во время передачи "Комики за рулём в поисках кофе", трансляцию которой вёл стриминговый сервис Netflix.

Комедийный актёр признался, что уже не раз подумывал о сольных стендап-выступлениях, с которых и начинал карьеру.

— Просто всё должно пройти как следует. Нужно собраться и начать готовиться, — пояснил Мерфи свою позицию.

Кроме того, по информации портала TMZ, ссылающегося на свои источники, актёр ведёт переговоры с видеосервисом Netflix о записи и показе эксклюзивных стендап-выступлений. Среди цифр, обсуждаемых сторонами, значится гонорар Мерфи в размере $70 млн.