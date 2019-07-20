Британия пригрозила Ирану "серьёзными последствиями" из-за задержания танкера

При этом речь не идёт о военных вариантах решения вопроса, а только о дипломатических.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью Sky News заявил, что Иран ждут серьёзные последствия из-за задержания танкера Stena Impero.

По словам Ханта, танкер был окружён четырьмя иранскими судами, а с воздуха их поддерживал вертолёт. При этом Хант уже обсудил ситуацию с госсекретарём США Майком Помпео и попытался установить контакт с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, однако тот сейчас находится в полёте.

— Если ситуация быстро не разрешится, будут серьёзные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна, — заявил Хант.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании-судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ. В данный момент Посольство РФ в Иране выясняет детали произошедшего.