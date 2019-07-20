Глава военной разведки США сравнил "угрозу" Вашингтону от Москвы и Пекина

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Фото © Flickr / Steve Rhode

Директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли полагает, что Россия является угрозой для Штатов в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

На вопрос о более опасном для Вашингтона противнике глава ведомства ответил во время Аспенского форума.

Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов [в распоряжении РФ] представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное, — добавил Эшли.

По мнению начальника военной разведки США, в плане реализуемого отпора "припёртой к стенке" страны Россия может дать фору Китаю.

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