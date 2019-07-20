Владелец задержанного Ираном танкера заявил, что он соблюдал все нормы

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Фото © Twitter / Northern Marine

Компания — владелец танкера Stena Impero, задержанного Ираном в Ормузском проливе, заявила, что судно соблюдало все международные правила. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Представители судовладельца по-прежнему не могут выйти на связь с членами экипажа танкера. По их мнению, моряки потеряли контроль над судном.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании-судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ.

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