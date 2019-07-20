Трамп обсудит с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп намеревается позвонить премьер-министру Швеции Стефану Лёвену для обсуждения ситуации вокруг ареста рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

— Я буду звонить очень талантливому премьер-министру Швеции, чтобы посмотреть, что мы можем сделать относительно помощи Эйсэпу Рокки. Так много людей хотят, чтобы это всё быстро разрешилось! — написал американский лидер в соцсети.

Глава государства также отметил, что обсудил арест Майерса с другим американским рэпером и по совместительству другом A$AP Rocky Канье Уэстом.

Напомним, что рэпер A$AP Rocky был задержан после того, как напал на прохожих в Стокгольме. Сам исполнитель утверждает, что невиновен: он лишь дал отпор молодым людям, которые вели себя нагло и приставали к девушкам. Теперь рэперу грозит до шести лет тюрьмы.