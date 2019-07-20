Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Политик считает, что из-за конкурента "Слуга народа" может не набрать необходимых процентов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, а также экс-губернатор Одесской области заявил, что его партия "Движение новых сил" снимается с выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Политик призвал избирателей голосовать за партию украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Свою позицию Саакашвили аргументировал тем, что нельзя позволить партии главы государства недобрать проценты для формирования независимого правительства.

— Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам, — пояснил экс-президент Грузии.

Также политик отметил, что его решение сопровождалось бурным обсуждением, однако он сам считает свою позицию верной.