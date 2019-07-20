Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, а также экс-губернатор Одесской области заявил, что его партия "Движение новых сил" снимается с выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Политик призвал избирателей голосовать за партию украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Свою позицию Саакашвили аргументировал тем, что нельзя позволить партии главы государства недобрать проценты для формирования независимого правительства.
— Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам, — пояснил экс-президент Грузии.
Также политик отметил, что его решение сопровождалось бурным обсуждением, однако он сам считает свою позицию верной.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram