Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию

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Фото © Flickr / Ryan Blanding

Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску дополнительного контингента американских военных в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в заявлении Минобороны США.

По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развёртывания [военного контингента] в Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.

Пентагон также отмечает, что данная мера является "защитой интересов США", а также "дополнительным сдерживающим фактором".

Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд одобрил размещение дополнительного контингента военнослужащих из США на территории страны.

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