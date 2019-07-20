США разрабатывают план для защиты морских путей на Ближнем Востоке

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Фото © Pixabay

Целью операции является снятие напряжённости в международных водах на территории района.

Центральное командование США занимается разработкой операции, направленной на защиту судоходства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление командования.

Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию "Страж", чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива, — говорится в сообщении.

Кроме того, операция направлена на снятие напряжённости в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу.

Представители американского командования продолжают координировать свои действия с европейскими союзниками.

Поводом для этого могла стать серия задержаний Ираном танкеров на Ближнем Востоке. Так, днём 18 июля иранские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе судно под флагом Британии, которое перевозило контрафактное топливо. Вечером 19 июля был задержан танкер Stena Impero.

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