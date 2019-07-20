США разрабатывают план для защиты морских путей на Ближнем Востоке

Целью операции является снятие напряжённости в международных водах на территории района.

Центральное командование США занимается разработкой операции, направленной на защиту судоходства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление командования.

— Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию "Страж", чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива, — говорится в сообщении.

Кроме того, операция направлена на снятие напряжённости в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу.

Представители американского командования продолжают координировать свои действия с европейскими союзниками.

Поводом для этого могла стать серия задержаний Ираном танкеров на Ближнем Востоке. Так, днём 18 июля иранские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе судно под флагом Британии, которое перевозило контрафактное топливо. Вечером 19 июля был задержан танкер Stena Impero.