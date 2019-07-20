В Турции с пищевым отравлением госпитализировано 56 человек, включая 21 ребёнка

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Фото © Flickr/adelaidefire

По крайней мере 56 человек, включая 21 ребёнка, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в турецком городе Эрзинджан. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Согласно информации издания, гостей пригласили на банкет во время церемонии проводов солдат в армию, после чего в службы экстренной помощи поступили звонки от людей, жалующихся на высокую температуру, головокружение, тошноту и рвоту.

Пострадавших доставили в больницы, где им оказали первую помощь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

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