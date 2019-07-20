Украинский министр про указ Зеленского: Цирк на государственном уровне

По его словам, выполнить поручение президента не представляется возможным из-за неправильной аналитики.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанное президентом Незалежной распоряжение об улучшении качества автодорог в стране. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения, — написал Омелян в соцсети.

По его словам, приведённая сумма занижена втрое, а украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток. Помимо этого политик заметил, что реализовать пожелания главы государства за столь короткий срок, прописанный в указе, невозможно.

— Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?! — подводит итог Омелян.

Возмущение министра касается подписанного украинским лидером 19 июля указа по итогам совещания о дорожной инфраструктуре.

Напомним, что в мае Омелян выступил с критикой в адрес президента Украины из-за того, что тот выступал на форуме, используя исключительно русский язык.