Скончался создатель башен "Петронас" в Куала-Лумпуре

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Фото © Wikipedia

На 93-м году жизни скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли, который создал башни "Петронас" в Куала-Лумпуре. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.

С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам, — заявил Мансур.

Сезар Пелли родился в 1926 году в Аргентине. Среди других его известных творений значатся Всемирный финансовый центр в Нью-Йорке, Международный финансовый центр в Гонконге, Стеклянная башня в Мадриде и другие.

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