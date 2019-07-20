Скончался создатель башен "Петронас" в Куала-Лумпуре

На 93-м году жизни скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли, который создал башни "Петронас" в Куала-Лумпуре. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.

— С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам, — заявил Мансур.

Сезар Пелли родился в 1926 году в Аргентине. Среди других его известных творений значатся Всемирный финансовый центр в Нью-Йорке, Международный финансовый центр в Гонконге, Стеклянная башня в Мадриде и другие.