Украинский боксёр Гвоздик заявил, что в Незалежной никогда ничего не изменится

По его мнению, чиновники в стране живут в "какой-то своей игре", где только они верят в свою помощь народу.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик заявил в интервью порталу Tribuna.com, что в Незалежной никогда ничего не изменится.

— Если быть честным, мне кажется, что на Украине никогда ничего не изменится, потому что всё настолько коррумпировано, это просто печально, — заявил Гвоздик.

По его мнению, чиновники в стране живут в "какой-то своей игре", где только они верят в свою помощь народу. Боксёр также выразил мнение, что большая часть украинцев на выборах президента проголосовала не за Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко.