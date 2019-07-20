Украинские пользователи назвали Зеленского хамом из-за толчка Полторака

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Фото © Администрация Президента Украины

Украинские пользователи прокомментировали инцидент с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

После опубликования видео пользователи Всемирной паутины тут же принялись за обсуждение произошедшего. Некоторых из них поразило поведение главы государства.

Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения, — заметила Светлана Рябова.

Почему Полторак стерпел эту выходку...? Нужно было хорошенько заехать этому хаму по морде, чтобы перевернулся! Пусть знает своё место! — задалась вопросом Светлана Шевченко.

Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор... — написала Нина Мяловская.

Другие же пользователи социальной сети Facebook встали на сторону президента Украины.

Надо было ещё и по рогам дать! — обозначил свою позицию Юрий Кузьменко.

Правильно сделал. Только мало, — поддержал главу Незалежной Пётр Игнатенко.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором видно, как украинский лидер оттолкнул министра обороны. В офисе президента опровергли информацию о конфликте между Зеленским и Полтораком.

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