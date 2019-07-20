Украинские пользователи назвали Зеленского хамом из-за толчка Полторака

Украинские пользователи прокомментировали инцидент с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
После опубликования видео пользователи Всемирной паутины тут же принялись за обсуждение произошедшего. Некоторых из них поразило поведение главы государства.
— Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения, — заметила Светлана Рябова.
— Почему Полторак стерпел эту выходку...? Нужно было хорошенько заехать этому хаму по морде, чтобы перевернулся! Пусть знает своё место! — задалась вопросом Светлана Шевченко.
— Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор... — написала Нина Мяловская.
Другие же пользователи социальной сети Facebook встали на сторону президента Украины.
— Надо было ещё и по рогам дать! — обозначил свою позицию Юрий Кузьменко.
— Правильно сделал. Только мало, — поддержал главу Незалежной Пётр Игнатенко.
Ранее Лайф публиковал видео, на котором видно, как украинский лидер оттолкнул министра обороны. В офисе президента опровергли информацию о конфликте между Зеленским и Полтораком.
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