Украинские пользователи назвали Зеленского хамом из-за толчка Полторака

Украинские пользователи прокомментировали инцидент с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

После опубликования видео пользователи Всемирной паутины тут же принялись за обсуждение произошедшего. Некоторых из них поразило поведение главы государства.

— Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения, — заметила Светлана Рябова.

— Почему Полторак стерпел эту выходку...? Нужно было хорошенько заехать этому хаму по морде, чтобы перевернулся! Пусть знает своё место! — задалась вопросом Светлана Шевченко.

— Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор... — написала Нина Мяловская.

Другие же пользователи социальной сети Facebook встали на сторону президента Украины.

— Надо было ещё и по рогам дать! — обозначил свою позицию Юрий Кузьменко.

— Правильно сделал. Только мало, — поддержал главу Незалежной Пётр Игнатенко.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором видно, как украинский лидер оттолкнул министра обороны. В офисе президента опровергли информацию о конфликте между Зеленским и Полтораком.