В США пересмотрят тест на получение гражданства

Изменения коснутся разговорной части теста. Внедрение его обновлённой версии ожидается в конце 2020-го — начале 2021-го.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит нынешний тест на получение гражданства страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что цель изменений заключается в создании такого теста, который бы ещё лучше позволял определить необходимые знания заявителя.

Соответствующая рабочая группа была сформирована в 2018 году. Отмечается, что пересмотрена будет устная часть теста, а внедрение его обновлённой версии ожидается в конце 2020-го — начале 2021-го.