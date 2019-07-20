В Московском регионе 20 июля объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра

В столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Дневная температура в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, ночью она понизится до 13–15 градусов.
В области днём столбики термометров покажут 18–23 градуса со знаком плюс, а ночью похолодает до 10 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, ветер ожидается юго-западный, западный 5–10 м/с с порывами от 12 до 17 м/с. В ночное время суток ветер сменит направление на северо-западное, его скорость между тем не превысит 10 м/с.
В Подмосковье сохраняется жёлтый уровень опасности из-за ветра. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
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