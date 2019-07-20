Рогозин поздравил директора НАСА с 50-летием высадки на Луну

Глава российской космической корпорации отдаёт дань уважения техническому и инженерному персоналу НАСА.

Генеральный директор государственной компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил руководителя НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

— Дорогой Джим! Пятьдесят лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин, Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству, — говорится в сообщении.

В российской корпорации также отдали дань уважения техническому и инженерному персоналу НАСА, создавшему первую в мире сверхтяжёлую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон".

Рогозин полагает, что задача двух космических ведомств — быть достойными своих предшественников, приумножать их наследие, а также продолжить экспансию человечества в космосе.

Напомним, что 20 июля во всём мире отмечается 50-летие первой высадки человека на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23:18 по мск в модуле корабля "Аполлон-11" совершили посадку на поверхность земного спутника. Первым из землян на Луну ступил Армстронг 21 июля в 05:56 по мск.