Немецкий депутат рассказал о бесполезности антироссийских санкций

По мнению парламентария, подобная политика поддерживает напряжённость в отношениях двух стран.

Антироссийские санкции не приносят желанного эффекта и несут в себе опасность. Такое мнение в интервью радиостанции Deutschlandfunk выразил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По мнению парламентария, подобная политика поддерживает напряжённость в отношениях двух стран, а также создаёт проблемы для европейских компаний, которые теряют Россию как торгового партнёра.

Эрнст также высказал мнение, что заявления новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости ужесточить санкции против Москвы не являются правильными.

— Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной, — заявил депутат.

Ранее от санкций призывала отказаться временно исполняющая обязанности председателя Социал-демократической партии Германии, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.