В Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности

В Японии объявлен наивысший уровень опасности в связи с ливнями, обрушившимися под влиянием тайфуна "Данас". Об этом сообщил представитель главного метеорологического управления страны на экстренной пресс-конференции.

— В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее, — предостерегает ведомство.

Объявленный уровень является максимальным из пяти, существующих в Японии. Он подразумевает не только эвакуацию, но и принятие мер для защиты от стихии.

В городе Гото эвакуация объявлена для 36 тысяч человек. В населённом пункте выпало уже 110 мм осадков, а за прошедшие сутки — 330 мм.

Отмечается, что продолжительные осадки повышают вероятность оползней и разливов рек.