Помощник президента США назвал условие прекращения давления на Венесуэлу

Ранее американский Минфин внёс в чёрный список ещё четырёх должностных лиц Боливарианской Республики.

Соединённые Штаты Америки не собираются ослаблять давление на Венесуэлу, пока президент страны Николас Мадуро не освободит пост главы государства. Об этом сообщил в "Твиттере" помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя новый пакет санкций против Боливарианской Республики.

— Сегодня Минфин США ввёл санкции против четырёх представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдёт, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев, — написал он.

Напомним, что ранее Минфин США ужесточил санкции в отношении Венесуэлы путём внесения в чёрный список четырёх должностных лиц страны, считающихся виновными в нарушениях прав человека.