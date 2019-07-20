Помощник президента США назвал условие прекращения давления на Венесуэлу

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Ранее американский Минфин внёс в чёрный список ещё четырёх должностных лиц Боливарианской Республики.

Соединённые Штаты Америки не собираются ослаблять давление на Венесуэлу, пока президент страны Николас Мадуро не освободит пост главы государства. Об этом сообщил в "Твиттере" помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя новый пакет санкций против Боливарианской Республики.

Сегодня Минфин США ввёл санкции против четырёх представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдёт, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев, — написал он.

Напомним, что ранее Минфин США ужесточил санкции в отношении Венесуэлы путём внесения в чёрный список четырёх должностных лиц страны, считающихся виновными в нарушениях прав человека.

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