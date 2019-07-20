Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье

Раненые с травмами различной степени тяжести были доставлены в белогорскую больницу.

В результате столкновения двух легковушек в Амурской области пострадали девять человек, в числе которых четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

— В 09:05 (03:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск — Новое — Ромны произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace, — уточнили в управлении.

По предварительной версии, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и налетел на иномарку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В УМВД добавили, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в белогорскую больницу.

Ранее сообщалось, что на трассе Артём — Находка — порт Восточный в Приморском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Toyota Wish, в результате которого погибло шесть человек.