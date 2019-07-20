В Венеции туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту

Полиция итальянского города Венеция оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообщает телекомпания Би-би-си.
По информации организации, правонарушение заметил один из прохожих, рассказав об увиденном полиции, которая оштрафовала туристов, а затем попросила их покинуть город.
Отмечается, что мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал правонарушителей невоспитанными людьми.
В городе действует ряд ограничений, связанных с недовольством местных жителей большим количеством туристов. Так, в итальянском городе запрещены пикники в общественных местах.
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