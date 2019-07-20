Экипаж задержанного Ираном танкера останется на борту до конца расследования

Тегеран заявил, что Stena Impero "был вовлечён в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна.

Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного Ираном в Ормузском проливе, останутся на борту корабля до окончания расследования. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу ведомства, отвечающего за морские порты в провинции Хормозган.

— Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас... В целях безопасности экипаж должен оставаться на борту, — объявил руководитель ведомства.

По его словам, Stena Impero "был вовлечён в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна. Собеседник агентства заявил, что после этого танкер был задержан и направлен в порт Бендер-Аббас "для изучения масштабов инцидента экспертами".

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании-судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ.