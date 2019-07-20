Netflix показала первый тизер сериала "Ведьмак"

Слоган к ролику гласит: "Худшие монстры — те, которых мы создаём". В нём показали главных персонажей — Геральта, Йеннифэр и Цири.

Компания Netflix представила первый тизер одного из самых ожидаемых проектов года — сериала "Ведьмак", снятого по мотивам цикла книг Анджея Сапковского. Двухминутный ролик размещён на официальном YouTube-канале компании.

Слоган к трейлеру гласит: "Худшие монстры — те, которых мы создаём". В ролике показали главных персонажей: Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и принцессу Цириллу. При этом на кадрах — Йеннифэр до становления чародейкой и после, а также Цири в детстве и юности.

Съёмки сериала начались 5 ноября 2018 года. В Сети опубликовали первые фотографии со съёмочной площадки. Роль ведьмака в сериале сыграет актёр Генри Кавилл, Йеннифэр — Аня Чалотра, Цири — Фрейя Аллан. Премьера "Ведьмака" запланирована на конец года.