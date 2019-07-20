В США самолёт совершил аварийную посадку на океан — видео

Отдыхающие с ужасом и любопытством наблюдали за тем, как воздушное судно скользит по воде, а затем начинает тонуть.

Пилот легкомоторного самолёта совершил аварийную посадку на океан на побережье курортного города Оушен-Сити американского штата Мэриленд. ЧП засняли на видео отдыхавшие на пляже туристы.

На кадрах видно, как воздушное судно на большой скорости садится на воду, после чего наполовину уходит под воду. Отдыхающие с ужасом и любопытством наблюдали за происходящим. 23-летний пилот сумел самостоятельно выбраться из кабины и выплыть. В результате ЧП никто не получил серьёзных травм.

Ранее сообщалось, что небольшой самолёт приземлился на одну из улиц Чикаго посреди рабочего дня.