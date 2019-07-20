Боксёру Дадашеву в США проводят трепанацию черепа

Американские врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадашеву, у которого диагностировали тяжёлый отёк мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Об этом сообщил представитель спортсмена.
— Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева... Проводят трепанацию черепа, — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии. Он получил серьёзную травму во время боя в американском городе Оксон Хилл с пуэрториканцем. Поединок остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram