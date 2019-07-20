Боксёру Дадашеву в США проводят трепанацию черепа

461

Максим Дадашев. Фото © AP / John Locher

Россиянин получил серьёзную травму во время боя с Матиасом. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Американские врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадашеву, у которого диагностировали тяжёлый отёк мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Об этом сообщил представитель спортсмена.

— Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева... Проводят трепанацию черепа, — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии. Он получил серьёзную травму во время боя в американском городе Оксон Хилл с пуэрториканцем. Поединок остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×