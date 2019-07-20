В ДТП с грузовиком в Индии погибло 9 студентов

Все они находились в одном легковом автомобиле. Водитель при этом превысил разрешённую скорость.

В Индии девять студентов погибли после того, как их автомобиль влетел в грузовик на шоссе Пуна-Солапур. Авария произошла около 1:30 ночи, сообщает Outlook India.

#Pune: At least 9 students killed in road accident last night at Pune-Solapur highway near Kadamwak Wasti village after car collided with truck at around 1 a.m.



Pic: ANI pic.twitter.com/YTkr2zKNd5 — All India Radio News (@airnewsalerts) 20 июля 2019 г.

— Погибшие в возрасте от 19 до 23 лет были жителями Явата округа Пуна и возвращались в родной город из Райгада, — рассказал старший инспектор местного полицейского участка Лони Калбхор Сурадж Бандгар.

Оказалось, что автомобиль со студентами двигался на высокой скорости. Водитель потерял контроль над транспортным средством, машина сначала врезалась в отбойник, перелетела через него и столкнулась с грузовиком на встречном направлении шоссе.

Совсем недавно в стране произошло два страшных ДТП. Более 40 человек погибли после того, как автобус вылетел с дороги в ущелье. В другом случае погибло 29 человек. Водитель автобуса не справился с управлением, и тот рухнул с моста в русло ручья.