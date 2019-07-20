Из-за густого тумана аэропорты Кемерова и Новосибирска не приняли утренние рейсы

Проблемы с прибытием самолётов и задержка рейсов в аэропортах городов Сибири продолжаются в течение уже трёх дней.

Аэропорты им. Алексея Леонова в Кемерове и Толмачёво в Новосибирске не смогли принять 14 утренних рейсов из-за густого тумана. Лайнеры направили на посадку в Барнаул и Томск.

— В Новосибирске туман, пришли на запасной сюда, в Барнаул, 10 самолётов, — передаёт ТАСС слова справочной службы в аэропорту Барнаула.

В Барнауле приземлились самолёты четырёх авиакомпаний: S7, "Победа", UTair, "Уральские авиалинии". Они летели в Новосибирск из Москвы, Нижнего Новгорода, Якутска и Иркутска. В новосибирский аэропорт воздушные суда вылетят, как только погодные условия позволят это сделать.

Также в аэропорту Томска посадку совершили два рейса из Новосибирска и ещё два — из Кемерова.

Густой туман уже три дня мешает совершать посадку самолётам в аэропортах городов Сибири.

Ранее Лайф сообщал, что более 500 пассажиров застряли во Внуково в ожидании рейса в Анталью.