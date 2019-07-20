Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за миллионную взятку

Двое следователей подмосковного управления СКР задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
— Задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королёву и Мытищи по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей, — уточнила она.
По версии следствия, правоохранители незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Петренко подчеркнула намерение СК уделять особое внимание чистоте своих рядов и жёстко пресекать коррупцию в государственных и правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Москве троих полицейских заподозрили также в получении крупной взятки.
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