Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за миллионную взятку

По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.

Двое следователей подмосковного управления СКР задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— Задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королёву и Мытищи по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей, — уточнила она.

По версии следствия, правоохранители незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Петренко подчеркнула намерение СК уделять особое внимание чистоте своих рядов и жёстко пресекать коррупцию в государственных и правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Москве троих полицейских заподозрили также в получении крупной взятки.