Подросток угнал машину отца и сбил четырёхлетнего ребёнка под Волгоградом

В хуторе Колобродове Волгоградской области подросток на автомобиле отца сбил четырёхлетнего ребёнка вечером 19 июля. Об этом сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД РФ Антон Корнаухов.
— 14-летний подросток, не имеющий права управления, воспользовавшийся без спроса автомашиной отца, управляя ВАЗ-21093, двигаясь по дороге, совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, — уточнил он.
Малыш выбежал из-за стоявшего транспортного средства на проезжую часть и попал под колёса машины. Школьник затормозить не успел. В результате пострадавший с множественными травмами доставлен в больницу Волгограда.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковушек в Амурской области пострадало девять человек.
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