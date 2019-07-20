Подросток угнал машину отца и сбил четырёхлетнего ребёнка под Волгоградом

Пострадавший малыш с множественными травмами был доставлен в одну из больниц регионального центра.

В хуторе Колобродове Волгоградской области подросток на автомобиле отца сбил четырёхлетнего ребёнка вечером 19 июля. Об этом сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД РФ Антон Корнаухов.

— 14-летний подросток, не имеющий права управления, воспользовавшийся без спроса автомашиной отца, управляя ВАЗ-21093, двигаясь по дороге, совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, — уточнил он.

Малыш выбежал из-за стоявшего транспортного средства на проезжую часть и попал под колёса машины. Школьник затормозить не успел. В результате пострадавший с множественными травмами доставлен в больницу Волгограда.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковушек в Амурской области пострадало девять человек.