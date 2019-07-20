Хакеры-меломаны взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, электронную почту и Twitter-аккаунт Скотленд-Ярда и начали рассылать странные и оскорбительные сообщения. О кибератаке сообщил представитель лондонской полиции.
После взлома на странице Скотленд-Ярда в "Твиттере" появились странные шутки про сексуальную ориентацию полицейских и призывы выпустить из тюрьмы рэпера Digga D. Данные твиты уже удалены. Злоумышленников ищут.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали биржу криптовалют Bitpoint и украли $32 миллиона.
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