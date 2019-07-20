Хакеры-меломаны взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

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Фото © Twitter / Metropolitan Police

Злоумышленники разместили в соцсети полиции призывы выпустить из тюрьмы рэпера Digga D.

Хакеры взломали сайт, электронную почту и Twitter-аккаунт Скотленд-Ярда и начали рассылать странные и оскорбительные сообщения. О кибератаке сообщил представитель лондонской полиции.

После взлома на странице Скотленд-Ярда в "Твиттере" появились странные шутки про сексуальную ориентацию полицейских и призывы выпустить из тюрьмы рэпера Digga D. Данные твиты уже удалены. Злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали биржу криптовалют Bitpoint и украли $32 миллиона.

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