Иранские власти объяснили задержание танкера Stena Impero

Экипаж не ответил на сигнал бедствия, который подавало иранское рыболовецкое судно.

Иранские власти сообщили, что к экипажу британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе, есть вопросы из-за инцидента с рыболовецким судном. Об этом сообщает IRNA.

— Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать, — заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

На то, что моряки с танкера проигнорировали сигнал бедствия, в Организацию портов и судоходства Ирана пожаловались сами рыбаки.

Как ранее сообщал Лайф, иранские власти 19 июля задержали танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Всего на борту танкера 23 человека, трое из них — граждане России. Судовладелец заявил, что со своей стороны он соблюдал все нормы.