Парижская полиция задержала почти 200 агрессивных фанатов сборной Алжира

После победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над национальной командой Сенегала многотысячные толпы алжирских болельщиков вышли на улицы Парижа праздновать победу соотечественников.
Однако мирные шествия в какой-то момент перешли в хулиганские действия. Фанаты начали бросать камни и петарды в полицейских. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Malgré un retour au calme, retour des débordements sur les Champs.— Thibault Izoret (@TIM_7375) 20 июля 2019 г.
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В результате полицейские задержали 198 человек, 177 из них поместили под стражу. Подобный инцидент отмечали и в Лионе.
Ранее Лайф сообщал, что в чемпионате России по футболу впервые используют VAR.
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