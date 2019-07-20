Парижская полиция задержала почти 200 агрессивных фанатов сборной Алжира

Болельщики начали бросать камни и петарды в полицейских, которые обеспечивали порядок.

После победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над национальной командой Сенегала многотысячные толпы алжирских болельщиков вышли на улицы Парижа праздновать победу соотечественников.

Однако мирные шествия в какой-то момент перешли в хулиганские действия. Фанаты начали бросать камни и петарды в полицейских. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

В результате полицейские задержали 198 человек, 177 из них поместили под стражу. Подобный инцидент отмечали и в Лионе.

Ранее Лайф сообщал, что в чемпионате России по футболу впервые используют VAR.