На Белоярской АЭС отключали энергоблок из-за неполадки электрооборудования

На данный момент он выведен на номинальный уровень мощности и работает согласно графику.

Остановка четвёртого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области произошла из-за неполадки в электрическом оборудовании. Об этом сообщила газета "Быстрый нейтрон".

— Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть, — уточняет корпоративное издание станции.

Четвёртый энергоблок Белоярской АЭС был отключён от сети автоматикой 12 июля. На данный момент он выведен на номинальный уровень мощности и осуществляет выработку электроэнергии в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось о похожем инциденте на Калининской АЭС. На станции из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока приостановили свою работу энергоблоки № 1, 2 и 4. К сети уже подключили первый и четвёртый энергоблоки.