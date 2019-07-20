Кличко в день рождения прыгнул с парашютом и спел себе песню

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил свой день рождения, прыгнув с парашютом. Запись прыжка Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

Во время прыжка политик и боксёр успел спеть с инструктором себе песню Happy Birthday.

Он поблагодарил киевлян и украинцев в целом за поздравления и написал, что поехал на несколько дней "подзарядиться" энергией и эмоциями.

Совсем недавно брат мэра Киева Владимир Кличко рассказывал о своей порции адреналина. На арендованной им яхте вспыхнул пожар.

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