Полмиллиона бутылок прохладительных напитков купили в метро Москвы с начала лета

Наибольшим спросом пользуются вендинговые автоматы на станциях "Марксистская", "Дубровка" и "Трубная".

Спрос на прохладительные напитки в вендинговых автоматах в московском метро вырос на 30% по сравнению с весенним периодом. С начала лета пассажиры купили в столичной подземке полмиллиона бутылок воды, сока и газированных напитков.

— В вендинговых автоматах, размещённых на станциях метро, за полтора месяца приобрели более 250 тысяч бутылок воды, более 150 тысяч бутылок сладкой газировки и 100 тысяч бутылок соков и сокосодержащих напитков, — сообщили в пресс-службе метро Москвы.

Наибольшим спросом пользуются вендинговые автоматы на станциях "Марксистская", "Дубровка" и "Трубная".

К слову, на станциях столичной подземки установлено более 300 вендинговых автоматов с прохладительными напитками, шоколадными батончиками и снэками. В киосках и павильонах в переходах метро можно также купить продукты питания, одежду, аксессуары и цветы.