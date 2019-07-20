Учёные выявили связь между рентгеном и вероятностью развития рака

По их словам, сеансы томографии увеличивают количество клеток с генными мутациями P53.

Британские учёные из Кембриджского университета обнаружили связь между риском возникновения рака и рентгеном. Об этом сообщает MedicalXpress.

По их словам, даже низкие дозы радиации, равные трём сеансам компьютерной томографии, которые сейчас считаются безопасными, увеличивают количество клеток с генными мутациями P53. Эти клетки способствуют развитию онкологических заболеваний.

Отмечается, что у всех людей в организме есть клетки с мутациями, которые могут вызвать рак. В том числе с мутациями Р53. Причём с возрастом их количество увеличивается. Но очень немногие из них превращаются в злокачественные клетки.

Отмечается, что воздействие компьютерной томографии и рентгена на эти клетки до конца не изучены.

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