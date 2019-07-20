СМИ: Минпромторг предложил "не считать" пиво алкоголем

Регулирование пивоваренной отрасли в России является одним из самых жёстких в мире.

Министерство промышленности и торговли России предложило облегчить розничную продажу пива и убрать у напитка статус алкогольной продукции. Предложение содержится в проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, скоро оно будет направлено заинтересованным ведомствам, сообщает РБК.

— Предлагается рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания, — приводит РБК выдержку из документа.

Законодательно пиво приравняли к алкоголю в 2011 году. Некоторые эксперты издания поддержали инициативу министерства, заявив, что в России чрезмерно жёсткое регулирование пивоваренной отрасли. Другие посчитали, что в случае принятия документ продвинет недобросовестную конкуренцию и станет лоббированием отдельного вида алкоголя.

В прошлом месяце Лайф приводил сведения из доклада Роспотребнадзора, в котором сказано, что пиво — самый популярный вид алкоголя в России. Однако статистика показывает, что россияне стали чаще травиться алкоголем.