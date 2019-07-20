В Приморье готовятся к удару тайфуна "Данас"

Согласно прогнозу, циклон принесёт в регион продолжительные ливни с порывистым ветром.

Повышенный режим готовности ввели в Приморском крае из-за надвигающегося тайфуна "Данас". О предпринятых мерах сообщает МЧС России.

— В связи с выходом на территорию Приморья тайфуна "Данас" все спасательные службы Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв, а также Еврейской АО приведены в повышенный режим готовности, — уточнили в краевом главке.

Согласно прогнозу, сегодня вечером на большей территории Приморья ожидаются сильные дожди. Ливни будут сопровождаться сильным ветром скоростью от 13 до 23 метров в секунду и продолжатся до 22 июля. За 12 часов в некоторых частях региона выпадет до 15–45 миллиметров осадков, а во Владивостоке — до 80 миллиметров.

Напомним, в Иркутской области сильные дожди стали причиной паводка. Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются силы МЧС и военные. Вывезено более сотни тысяч кубометров мусора, проводится санобработка.