Правительство одобрило создание единой базы с данными о населении России

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Дом Правительства РФ. Фото © Flickr / Bernt Rostad

Ресурс позволит и самим россиянам узнать о той информации, которая о них есть у органов власти.

Российский кабинет министров одобрил создание ресурса, объединяющего сведения о всём населении страны. Там считают, что такая база позволит повысить оперативность и качество решений государственной и муниципальной власти. Решение опубликовано на сайте кабмина.

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, — говорится в документе.

В России существует единая база сведений о гражданах, которую формируют по всей стране отделения ЗАГС, однако на днях там произошли сбои.

Среди других проектов, нашедших положительный отклик в правительстве, — введение ипотеки для частных домов, а также возможность отправки заключённых в тюрьмы, которые находятся рядом с местом проживания их родственников.

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