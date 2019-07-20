В Латвии заметили российские корабли у своих границ

Национальные вооружённые силы Латвии в очередной раз сообщили в "Твиттере", что у морских границ страны замечены два российских корабля.
— ... идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооружённых сил России, — сообщают латвийские военные.
Недавно они сообщали, что в эксклюзивной экономической зоне страны обнаружили минный тральщик класса "Александрит" Вооружённых сил России. Москва на такие сообщения отвечает, что передвижения кораблей совершаются в соответствии с международными нормами.
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