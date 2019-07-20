Избирком Севастополя нашёл нарушения в подписных листах пяти партий

Некоторые из предоставленных подписей принадлежат умершим людям, а одна из партий забыла указать информацию о судимости одного из кандидатов.

Рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва обнаружила нарушения в подписных листах пяти непарламентских партий. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии, передаёт "Севастопольское телевидение".

— По Партии дела, Партии ветеранов России, партиям "Великое Отечество", "Родина" и "Зелёные" рабочая группа подготовила итоговые протоколы проверки подписных листов о том, что подписей недостаточно для того, чтобы их зарегистрировать, — уточнил глава избиркома Сергей Даниленко.

Так, 26 подписей в поддержку Партии дела были признаны недействительными, поскольку они принадлежат умершим избирателям. Более 260 подписей партии "Великое Отечество" также были аннулированы из-за многочисленных нарушений, в том числе отсутствия адресов избирателей и неоговорённых исправлений в сведениях о сборщике подписей.

В избиркоме сообщили, что партии "Родина" и "Зелёные" при сборе подписей допустили такие же нарушения. Замечания у специалистов возникли к заполнению подписных листов, указанию информации об избирателях. А вот Партия ветеранов России допустила нарушение иного рода — забыла указать информацию о судимости одного из кандидатов.

— Лицо, возглавившее список от этой партии, имело судимость. Да, она давно погашена, по этому вопросу никаких претензий избирательная комиссия предъявить не может. Тем не менее информация о наличии такой судимости указана не была, — рассказала зампредседателя комиссии Лидия Басова.

Даниленко уточнил, что рабочая группа "считает возможным регистрацию [подписных листов] Партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". Комиссия примет решение об их регистрации 21–22 июля. Он добавил, что на данный момент избирком зарегистрировал для участия в выборах региональные отделения четырёх парламентских партий — "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

Выборы депутатов Заксобрания Севастополя второго созыва состоятся 8 сентября. Шестнадцать членов городского парламента будут избраны по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам.