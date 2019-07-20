В Киеве задержали грузовик с сотней картин из Франции

Организаторам скрытого провоза полотен грозит штраф до 100% стоимости товара и его конфискация.

98 полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом, обнаружили в Киеве сотрудники Государственной фискальной службы Украины. Картины прибыли в страну в грузовике из Франции и были скрыты от таможенного контроля за современными рамками, сообщает ведомство на своём сайте.

— Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС, — пишут таможенники.

Картины осмотрели специалисты. По предварительным данным, многие из них имеют культурную и материальную ценность. Все полотна отправят на тщательную экспертизу. А перевозчикам грозит штраф по статье 483 Таможенного кодекса Украины "Перемещение с сокрытием от таможенного контроля".

На днях пограничники Украины задержали гражданина, который смог незаконно перевести через границу четверть тонны российской рыбы.