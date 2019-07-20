Пьяный кировчанин устроил гонку по городу в стиле "Форсажа" — видео

Пытаясь скрыться, нарушитель несколько раз проезжал на красный сигнал, пересекал двойную сплошную, чудом не сбивал людей.

В Кирове пьяный водитель "шестёрки" нарушил множество правил и чуть не сбил нескольких пешеходов, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. Как сообщили Лайфу в правоохранительных органах региона, на лихача составили 14 административных материалов.

Судя по кадрам с видеорегистратора, 26-летний водитель отчаянно пытался уйти от погони: несколько раз проезжал на красный сигнал, пересекал двойную сплошную, едва не сбил пешеходов и снёс дорожный знак. Остановился нарушитель только после того, как его занесло, когда он чуть не задавил женщину на пешеходном переходе.

Несмотря на множество нарушенных правил, по словам собеседника Лайфа, пьяный лихач отделался лишь двумя сутками ареста.

Ранее сообщалось, что полицейская погоня завершилась лобовым столкновением двух легковых автомобилей в Новой Москве.