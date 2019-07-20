Власти Британии рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив

Иран 19 июля задержал танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании.

Кризисный комитет Великобритании Cobra рекомендовал судоходным компаниям обходить Ормузский пролив после того, как Иран задержал нефтяной танкер Stena Impero, идущий под британским флагом.

— Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые бросают вызов свободе судоходства, — заявили в комитете.

Как сообщает Sky News, глава МИД Великобритании пригрозил Тегерану "последствиями", если судно не освободят в ближайшее время.

Напомним, иранские власти 19 июля задержали танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Всего на борту танкера 23 человека, трое из них — граждане России. Судовладелец заявил, что со своей стороны он соблюдал все нормы.

В свою очередь, иранские власти сообщили, что британский танкер столкнулся с рыболовецким судном и это требует расследования. Позже стало известно о задержании Ираном второго судна, которое также принадлежит британской компании, но шло под флагом Либерии.