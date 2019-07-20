Посольство РФ подтвердило нахождение трёх россиян на задержанном Ираном танкере

Дипломатам пока не удалось установить связь с двумя вторыми механиками и электромехаником из РФ.

Посольство РФ в Иране подтвердило, что трое членов экипажа задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero — граждане России. Об этом рассказал пресс-атташе Андрей Ганенко.

— На танкере находятся трое российских граждан — это два вторых механика и один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна, — рассказал Ганенко.

По его словам, российские дипломаты находятся в контакте с иранской стороной по данному вопросу, но пока установить связь с гражданами РФ не удаётся.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Причиной названо столкновение танкера с рыболовецким судном. Тегеран заявил, что члены экипажа останутся на борту судна до конца расследования.