Прямая трансляция: Главный редактор Лайфа проводит публичную лекцию на VK Fest

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Как создаются самые горячие инфоповоды? За какими сенсациями охотятся интернет-СМИ? Об этом и многом другом рассказывает главный редактор Лайфа Андрей Бурцев. Он принимает участие в VK Fest.

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