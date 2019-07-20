В Барселоне россиянку отвезли на пустырь и изнасиловали

Она пояснила, что точно не помнит, как именно оказалась в том месте, где всё произошло.

В испанской Барселоне задержали двоих мужчин, которых подозревают в причастности к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки, сообщает газета El Periodico. Арестованные являются гражданами Румынии.

Под стражу также взяли гражданку Испании, которая могла быть причастна к преступлению. Сейчас полицейские разыскивают третьего подозреваемого.

О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда дезориентированная россиянка просила о помощи. Её доставили в больницу, где подтвердили факт изнасилования. Женщина заявила, что не помнит, как оказалась в том месте, где всё произошло. По её словам, она заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что находится на пустыре.

Как сообщает ТАСС, в полиции подтвердили, что ведут подобное расследование, однако правоохранители не стали официально уточнять гражданство пострадавшей женщины.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии на школьницу завели дело за ложный донос об изнасиловании.